Gilmar Dal Pozzo entende que nada deu errado no empate do Juventude contra o lanterna

Série B 27/09/2017 | 00h24 Atualizada em

O técnico Gilmar Dal Pozzo se mostrou até certo ponto contente com o ponto conquistado pelo Juventude contra o ABC, por 1 a 1, na Arena das Dunas, em Natal-RN, na noite desta terça-feira. Questionado no que havia dado errado para que a equipe alviverde não conseguisse êxito contra o lanterna da competição, o treinador foi enfático:

— Não deu nada errado. Nós tivemos a bola do jogo com o Tiago Marques. Procuramos mais o gol.

Apesar da baixíssima pontuação do adversário, Dal Pozzo conseguiu ver valor na atuação do time de Itamar Schulle:

— O que me surpreende é a colocação do ABC na tabela. Em Caxias do Sul era para ser um 4 a 3. Aqui fizeram um grande jogo.

A equipe alviverde só chegará em Caxias do Sul no final da noite desta quarta-feira. Com isso, o grupo que viajou ao Nordeste só retoma as atividades na quinta-feira, no único treino antes da partida contra o Paysandu, sexta-feira, às 21h30min, no Jaconi.

A tendência é a manutenção do time titular, com a possibilidade de retorno do zagueiro Micael.