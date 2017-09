Equipes da Serra entram em quadra neste fim de semana pela última rodada da Liga Gaúcha

Futsal 29/09/2017 | 15h26 Atualizada em

Encerra-se neste fim de semana a primeira fase da Liga Gaúcha de Futsal, a Série Ouro. Ao todo, seis jogos compõem a última rodada da fase classificatória da competição estadual.

Neste sábado, dois times da Serra entram em quadra. Às 20h15min, a terceira colocada ACBF encara a vice-líder Assoeva em Venâncio Aires, mas sem chance de ultrapassar o rival em virtude do número de vitórias, uma vez que o time de Carlos Barbosa tem duas a menos que o adversário.

A Atcel, de Caxias do Sul, termina sua participação na elite do futsal gaúcho recebendo a equipe da Alaf, de Lajeado. O duelo estava marcado para a última sexta-feira, mas foi transferida para este sábado, às 20h15min, no Ginásio Municipal, em Bento Gonçalves.

Com apenas quatro pontos somados, o time de Caxias do Sul está rebaixado na competição, enquanto que a equipe de Lajeado já confirmou classificação à próxima fase e, atualmente na sétima posição, briga para subir na tabela. Fechando a noite, a Asif de Ibirubá recebe o Guarany de Espumoso. Ambos já estão classificados.

No domingo, todos às 19h, o América de Tapera recebe a Abelc, de Boa Vista do Buricá, que luta contra o rebaixamento; a AES de Sobradinho briga por vaga na próxima fase enfrentando a Sase, de Selbach, que também luta para se manter na elite do futsal gaúcho.

O BGF, de Bento, com chances remotas de classificação, joga em Erechim contra o líder Atlântico. Para avançar, os bento-gonçalvenses precisam vencer e torcer contra Sobradinho, que tem três pontos a mais que o BGF, 24 a 21. A classificação do time de Bento só vem se a AES for derrotada sofrendo pelo menos quatro gols.