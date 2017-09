Depois de 42 dias, Tiago Marques volta a jogar no Jaconi contra o Paysandu

Série B 29/09/2017 | 08h32 Atualizada em

O artilheiro de volta à sua casa. Após 42 dias, o centroavante Tiago Marques voltará a vestir a camisa 9 do Juventude no Alfredo Jaconi contra o Paysandu, às 21h30min de hoje.

A última partida em casa antes da lesão que o tirou dos jogos por mais de 30 dias é de boa lembrança para o jogador. Foi dele o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B. Agora, na 27ª, Tiago Marques tenta retomar a sequência de partidas — foi o único que atuou nas 19 do primeiro turno — e de gols. Apesar de tanto tempo fora, Tiago segue como um dos principais artilheiros da Série B, com 11 gols, ao lado de Hernan, do Figueirense, e Jonatas Belusso, ex-Londrina.

Apesar de ter atuado contra o ABC, na terça-feira, voltar ao Jaconi tem um sentimento especial para o centroavante:

— Todas as vezes que joguei aqui fui bem. Nesse jogo não só eu mas toda equipe quer jogar bem. Mostrar para o nosso torcedor que sempre queremos jogar para ganhar. Me sinto bem jogando aqui. Gosto muito, até pelo calor da torcida.

O tempo em dias sem jogar em casa é também o tempo sem marcar gols. Em jogos são somente dois: contra o Paraná, onde atuou mais da metade do tempo com a lesão na face, e diante do ABC, quando teve a chance de marcar no último minuto, mas acabou desperdiçando.

— Eu estava um pouco cansado. Mas faz parte. Estou tranquilo. Atacante acerta e erra. O mais importante é sempre levantar a cabeça e seguir porque sei que oportunidades vão aparecer — disse o centroavante.

Jogando em Caxias do Sul nesta Série B, Tiago Marques marcou 8 gols em 11 jogos. A média é alta, e reflete a empatia do camisa 9 com o Alfredo Jaconi e o Jaconero. Nos dois últimos jogos de Tiago Marques em casa, ele fez 3 gols e garantiu seis pontos contra Santa Cruz — vitória por 2 a 1 — e Vila Nova.

A chance é hoje, diante da defesa do Paysandu, que até agora levou 26 gols na B. E Tiago espera aproveitar as oportunidades.

— Não vou falar que estou ansioso, mas sempre busco fazer gols. Sou um estilo de atacante que gosto de estar participando e buscando jogo, e as oportunidades quero concluir em gol. Espero na próxima chance que tiver, espero transformar em gols.

Foto: Porthus Junior / Agencia RBS