Centroavante João Paulo comemora primeiro gol no retorno ao Juventude e dedica vitória ao grupo

Após a partida, os jogadores do Juventude destacaram as dificuldades de infiltrar na defesa do Paysandu no jogo desta sexta-feira. Em um confronto complicado, prevaleceu a tranquilidade para chegar ao gol.

– Eles vieram marcando muito e com o objetivo de jogar por uma bola. Insistimos e fui feliz, consegui dar a assistência para o João Paulo marcar o gol em um belo lance – avaliou Mateus Santana, que fez sua estreia como titular.

Autor do gol que garantiu o resultado positivo e a chegada na meta inicial dos 45 pontos, o centroavante João Paulo não escondeu a felicidade por marcar pela primeira vez desde o seu retorno ao Alfredo Jaconi. Ainda mais em um momento tão importante:

– Fiz uma grande campanha com o Novo Hamburgo onde fomos campeões gaúchos e vim para um grande clube novamente. Estou muito feliz pelo gol. Nossa meta era de atingir os 45 pontos. Graças a Deus conseguimos. É mérito de todo grupo. Além disso, a pressão estava forte em casa porque meus filhos, reclamavam que não fazia mais gol. Tinha que fazer para eles e para mim mesmo. A comemoração foi por causa de uma música que o João Lucas ouve.

Além de celebrar o gol do companheiro de posição, o artilheiro Tiago Marques também ressaltou a dificuldade da partida contra o Papão.

– Foi mais um jogo difícil. Na raça, vieram os três pontos. E o João merecia muito esse gol, ele trabalha demais.