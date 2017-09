Caxiense Marcelo Demoliner está na final do ATP 250 de Chengdu, na China

Tênis 30/09/2017 | 19h33 Atualizada em

Mais uma chance para Marcelo Demoliner conquistar o primeiro título no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O caxiense joga por volta das 3h deste domingo a final de duplas do ATP 250 de Chengdu, na China, ao lado do neozelandês Marcus Daniell. Os dois enfrentam o paquistanês Aisam Qureshi e o israelense Jonathan Erlich pelo topo do pódio na competição.

Na semifinal, Demoliner e Daniell derrotaram a dupla do taiwanês Yen Lu e o indiano Divij Sharan por 2 sets a 0 com um duplo 6/3, na manhã deste sábado, pelo horário de Brasília. Esta é a quinta final que o gaúcho chega no circuito. Neste ano, ao lado do neozelandês, o gaúcho ficou com o vice em São Paulo e em Lyon, na França.