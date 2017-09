Caxiense luta no principal evento de kickboxing mundial

No ringue 30/09/2017 | 08h00 Atualizada em

Uma espécie de Copa do Mundo de seu esporte é o que tem pela frente o caxiense Wellington Uega na noite deste sábado, em Amsterdã, na Holanda. Às 19h45min no horário local (14h45min horário de Brasília), Uega sobe no ringue abrindo o Glory 45, na principal competição mundial do kickboxing. A luta do caxiense será a primeira de um card de 10 lutas na capital holandesa.

Segundo Uega, este será um dos seus principais desafios da carreira, que conta com um invejável currículo de 30 vitórias em 30 lutas, mas que fará sua primeira luta na sua vola à maior organização do kickboxing, representando a academia Hemmers Gym, referência internacional na categoria.

- A expectativa é de levar um grande resultado para Caxias do Sul. Não sei qual será o maior desafio, mas estarei preparado para qualquer desafio - resume Wellington Uega, 32 anos, o único brasileiro entre os 20 participantes do Glory 45.

O adversário estará em casa. Eyevan Danenberg, 11º do ranking da categoria meio-médio, de até 77 kg é natural de Aruba, mas representa a Holanda nas competições deste esporte

Para o combate, o caxiense se prepara intensivamente a três meses: um em Caxias do Sul, um em Curitiba (PR) e desde último mês fez um investimento pessoal para treinar em Breda, na Holanda, tudo para não deixar escapar a chance de realizar um dos maiores sonhos da carreira de se tornar um vitorioso mundial, uma vez que já ostenta o cinturão brasileiro e pan-americano de kickboxing.

- Sei que no final tudo o que fiz vai ter valido à pena. Estarei realizado por mostrar que é possível, sim, realizar um sonho, por mais difícil que seja - projeta o lutador, que já na quinta-feira estava no peso certo, um dia antes da pesagem oficial do evento. O Canal Combate transmitirá a competição.