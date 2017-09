Caxias Basquete inicia preparação para NBB 10 nesta quarta-feira

No Vascão 27/09/2017 | 15h38 Atualizada em

Enzo Cafferata participou do Jogo das Estrelas do NBB 9

Enzo Cafferata participou do Jogo das Estrelas do NBB 9 Foto: João Pires / LNB

Mesmo que mais dois reforços ainda cheguem em outubro, o Caxias do Sul Basquete dá a largada oficial para o NBB 10 nesta quarta-feira, às 19h30min. É dia de apresentação do grupo no Ginásio Vascão e início das atividades sob o comando do técnico Rodrigo Barbosa. Em um primeiro momento, 13 atletas estão confirmados.

A última novidade anunciada é o armador argentino Enzo Cafferata, 29 anos, que disputou a última temporada pela Liga Sorocabana. O jogador era a principal referência do time paulista e teve médias de 13 pontos, 4,4 assistências e 2,7 rebotes por partida. Antes, no NBB 7, Cafferata ainda defendeu o Minas.

O argentino acertou com o Caxias nesta semana e deve ser o único atleta que ainda não se apresenta na noite desta quarta. Outra novidade será o pivô Jonathan Muller, 21 anos, natural de Farroupilha. Depois de iniciar nas categorias de base do Clube Juvenil e participar do grupo caxiense na Liga Ouro de 2014, o jogador defendeu o São José na Liga de Desenvolvimento (LDB) e no NBB 8.

Ainda são aguardados o armador Cauê, os alas/armadores Cauê Borges e Fernando Buboltz, o ala Alex Oliveira, os alas/pivôs Dida e Nandão, e os pivôs Paranhos e Marcão. Completam o grupo os jovens Jonas, Guilherme e Lucas, atletas formados em Caxias do Sul.

A estreia no NBB 10 ocorre no dia 15 de novembro, contra o Bauru, no Ginásio Vascão.