Ainda sem o grupo completo, Caxias do Sul Basquete inicia preparação para o NBB 10

De olho na elite 27/09/2017 | 20h49 Atualizada em

Com algumas caras conhecidas e outras novidades, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul iniciou nesta quarta-feira sua preparação para o NBB 10. O grupo se apresentou no Ginásio Vascão para o primeiro treinamento. A comissão técnica ganhou o reforço de Leonardo Alves, que foi treinador do Contagem-MG na Liga Ouro e trabalhou como assistente no Rio Claro-SP. Ele será auxiliar do técnico Rodrigo Barbosa.

Leia Mais

A largada do Caxias Basquete para o NBB

No grupo, entre as novidades estão o armador Cauê, campeão pelo Caxias na Liga Ouro de 2015, o ala/armador Cauê Borges, que vem do Franca-SP, o ala Alex, que retorna após disputar a última temporada pelo Brasília, e o pivô Paranhos, que estava na Liga Sorocabana-SP. Ainda renovaram o ala Buboltz, os alas/pivô Dida e Nandão e o pivô Marcão.

– Foi montada um equipe pensando em resgatar a identidade do clube. Na conversa foi passado exatamente isso, de buscar passar pelos desafios que temos. Estamos em um dos campeonatos mais fortes entre todas as modalidades do Brasil – destaca Barbosa .

O grupo, neste primeiro momento, ainda conta com alguns garotos oriundos das categorias de base. Segundo o técnico Rodrigo Barbosa, mais dois ou três reforços pontuais devem chegar antes da estreia no NBB, dia 15 de novembro, contra o Bauru-SP.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

– Devemos contratar mais dois ou três ainda no começo de outubro. Estamos negociando com alguns jogadores que atuem nas laterais, nas posições dois e três. Começaremos com treinos dando ênfase na parte física nos primeiros 15 dias, depois mais na parte técnica e tática para que possamos fazer amistosos na Argentina, em Santa Catarina ou em algum torneio com equipes do NBB – projeta o treinador.

Sobre o perfil do grupo, o treinador destaca o que foi buscado para a terceira participação seguida na elite:

— A realidade é de ter coragem para enfrentar. Precisamos e montamos um elenco de jogadores com perfil de assumir a responsabilidade dentro da quadra.