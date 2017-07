Titulares do Juventude passam por exames e são dúvidas para partida contra o América-MG

Série B 24/07/2017 | 19h34 Atualizada em

O técnico Gilmar Dal Pozzo poderá ter alguns problemas para escalar o Juventude para a partida contra o América-MG, sexta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. O zagueiro Ruan Renato e o volante Fahel são os casos mais preocupantes e fizeram exames nesta segunda-feira. O resultado deve ser conhecido na terça.

Leia mais:

Estatísticas mostram a má fase alviverde na competição

O zagueiro alviverde deixou a derrota para o Oeste, no sábado, por 3 a 0, com dores no posterior da coxa esquerda. Já o volante e capitão da equipe levou uma pancada nas costelas e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Já o goleiro Matheus Cavichioli fez exames no ombro esquerdo, onde sofre com um desconforto há algumas semanas.

A partir desta terça-feira, o técnico Gilmar Dal Pozzo começa a realizar treinos com portões fechados. Criando um mistério sobre a equipe que enfrentará o América-MG.