Técnico Marquinhos Xavier pode trocar a ACBF pela seleção brasileira

Futsal 10/07/2017 | 20h13 Atualizada em

Multicampeão com a ACBF, o técnico Marquinhos Xavier não deve terminar o mês de julho em Carlos Barbosa. Ele é o mais cotado para assumir a seleção brasileira após o final da parceria entre a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). PC Oliveira foi desligado da seleção recentemente.



A negociação está em andamento e existe uma pequena possibilidade de Marquinhos conciliar a seleção com a ACBF pelo menos até o final do ano, quando encerra seu contrato com o clube. Fernando Ferretti, atualmente no Sorocaba, seria o auxiliar técnico.



Aos 43 anos, Marquinhos Xavier, que é natural de Joinville (SC), vive grande fase na ACBF, onde acumulou títulos nas últimas três temporadas. Desde maio de 2014 no clube barbosense, o treinador foi campeão da Liga Nacional e do Gauchão no ano seguinte.



No ano passado, Marquinhos levou o time laranja ao título da Taça Brasil. Mas foi agora em 2017 que ele obteve o maior feito pela ACBF: campeão da América e classificado ao próximo Mundial Interclubes. Estudioso, ministrante de vários cursos para técnicos de futsal e jovem, Marquinhos parece ser o cara certo na hora certa.