Técnico Gilmar Dal Pozzo ainda observa possibilidades na escalação do Juventude para sábado

Série B 05/07/2017 | 16h54 Atualizada em

O técnico Gilmar Dal Pozzo ainda observa algumas possibilidades no time do Juventude que enfrentará o Guarani, sábado, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. No trabalho desta quarta-feira houve mudanças se comparado ao de terça. Micael e Wallacer retornaram aos titulares, ao lado de Diego Felipe que segue na vaga de Lucas, preservado dos treinos.



No trabalho tático desta quarta, o treinador escalou o time com Matheus Cavichioli; Tinga, Micael, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel, Diego Felipe e Wallacer; Juninho, Ramon e Tiago Marques. Assim, Domingues e Leílson retornam aos reservas.

O volante Lucas segue fora dos treinos. Ele ainda se recupera da maratona de oito jogos que passou e sua presença em campo no sábado está em análise. Existe a possibilidade de que o volante seja preservado e retorne diante do Náutico, na terça-feira.

Jaconi liberado

A direção alviverde entregou os laudos requeridos pela CBF e o Estádio Alfredo Jaconi está liberado para receber público no sábado. Os ingressos para a partida custam R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada).