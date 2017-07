Técnico do Juventude prevê evolução do time nas próximas rodadas

Série B 07/07/2017 | 21h13 Atualizada em

Mesmo que tenha campanha de líder, perca para o Guarani nos critérios de desempate, o técnico Gilmar Dal Pozzo busca evoluções na equipe do Juventude. Dentro dos 10 dias que antecederam a partida contra o próprio Guarani, sábado, 19h, no Jaconi, ele trabalhou muito no aspecto ofensivo. Afinal, é visível que o time se comporta muito melhor quando se defende e contra-ataca.

— Quando você tem uma reformulação de plantel, tem que priorizar algumas coisas. Lógico que para se ter um sistema defensivo mais compacto, o processo é mais rápido. Para criar e propor o jogo demora mais. Eu ainda estou desenvolvendo o sistema 4-1-4-1 para ser uma excelência na hora que atacarmos. Nesses dias parados, trabalhamos na organização desses jogadores do meio campo para criar mais. Por isso a equipe ainda vai crescer nessa parte — analisa Dal Pozzo.

Para o confronto de líderes, o treinador ainda tem uma dúvida para escalar seus 11 iniciais. O volante Lucas está fora. Ele não se recuperou de uma contratura no posterior da coxa direita. A partir disso, são duas possibilidades:

— Quero analisar se vamos ter uma consistência melhor no meio campo com o (volante) Diego Felipe ou uma saída melhor com a bola com (os meias) Leílson e Wallacer, desde que não fique vulnerável — destacou o treinador.

Na zaga, Micael deve seguir como titular na zaga, ao lado de Ruan Renato. A explicação está no ritmo de jogo que ele tem. Domingues ficou 10 dias parados, por causa da caxumba, e perdeu um pouco nesse quesito. Wallacer também se mantém, pelo mesmo motivo.