Série B já teve 13 trocas de treinadores até a 15ª rodada

Lisca é o novo treinador do Paraná

Foram 15 rodadas da Série B e 13 trocas de treinadores. O campeão até o momento é o Goiás, que já substituiu duas vezes. Iniciou a competição com Sérgio Soares, trocou para Sílvio Criciúma e quarta-feira Argel Fucks assumiu o comando. O Paraná também anunciou treinador na última rodada. Lisca, que conquistou o acesso à Série C com o Juventude em 2013, comandará a equipe paranista.

Esta fórmula deu certo no CRB. Dado Cavalcanti assumiu o time e saiu da zona de rebaixamento para o G-4 em sete rodadas. Por outro lado, os três primeiros colocados mantêm o mesmo profissional: Guarani, Juventude e América-MG.



O MERCADO DE TREINADORES DA SÉRIE B

Quem se mantém no cargo

:: Gilmar Dal Pozzo (Juventude)

:: Vadão (Guarani)

:: Roberto Cavalo (Oeste-SP)

:: Enderson Moreira (América-MG)

:: Cláudio Tencatti (Londrina)

:: Rogério Zimmermann (Brasil-Pel)

:: Hemerson Maria (Vila Nova)

:: Júnior Rocha ( Luverdense)

Quem trocou

Inter

:: Saiu Antônio Carlos

:: Entrou Guto Ferreira

CRB

:: Saiu Léo Condé

:: Entrou Dado Cavalcanti

Ceará

:: Saiu Givanildo de Oliveira

:: Entrou Marcelo Chamusca

Santa Cruz

:: Saiu Vinicius Eutrópio

:: Entrou Givanildo de Oliveira

Paraná

:: Saiu Cristian de Souza

:: Entrou Lisca

Paysandu

:: Saiu Marcelo Chamusca

:: Entrou Marquinhos Santos

Boa Esporte

:: Saiu Julinho Camargo

:: Entrou Nedo Xavier

Criciúma

:: Saiu Deivid

:: Entrou Luiz Carlos Winck

Goiás

:: Saiu Sérgio Soares

:: Entrou Sílvio Criciúma

:: Saiu Sílvio Criciúma

:: Entrou Argel Fucks

Figueirense

:: Saiu Márcio Goiano

:: Entrou Marcelo Cabo

ABC

:: Saiu Geninho

:: Entrou Márcio Fernandes

Náutico

:: Saiu Waldemar Lemos

:: Entrou Beto Campos