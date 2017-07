Sem confirmar equipe, técnico do Juventude acena com possibilidade de mudanças

Série B 27/07/2017 | 22h18 Atualizada em

Devido às lesões do goleiro Matheus Cavichioli, o volante Fahel e o zagueiro Ruan Renato, o técnico Gilmar Dal Pozzo fará ao menos três mudanças no time do Juventude contra o América, nesta sexta-feira, às 19h15min, no Alfredo Jaconi. E não deve parar por aí. Outros setores também estão em análise e com chances de alteração. O técnico não confirmou a equipe, mas deixou no ar outras possibilidades.

— O mais importante é todos fazerem uma autocrítica. Nossa, da comissão técnica, e deles, dos jogadores. Para entenderem como chegaram naquele bom momento e a razão de baixar a produtividade. Se todos fizerem essa autocrítica, estaremos mais próximos do acerto. Possivelmente com troca de sistema e de jogadores. Mas o principal é a atitude. Se for assim, provavelmente voltaremos a ter êxito — destacou Dal Pozzo.

A semana foi toda com trabalhos táticos com portões fechados. Por isso, a escalação passa a ser uma incógnita. No gol, Oliveira ou Raul. A tendência é que o goleiro recém-contratado inicie com a camisa 1. Na defesa, Micael deve formar a dupla com Domingues. No meio de campo, Wanderson ou Vacaria no lugar de Fahel. Diego Felipe, que seria uma alternativa, não foi relacionado para a partida.

Outra alteração seria deixar de usar a linha com três meias e trocar Wallacer, Leílson ou Juninho por um atacante. Assim, Caion surgiria como alternativa.

— Queremos desempenho e voltar a jogar bem — resumiu, sem dar pistas, Dal Pozzo.