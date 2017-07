Secretário de Governo assume interinamente a Secretaria de Esporte e Lazer

Mudança 17/07/2017 | 16h15 Atualizada em

O prefeito Daniel Guerra tomou nesta segunda-feira a primeira ação depois da saída de Márcia Rohr da Cruz da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e nomeou o secretário de Governo, Luiz Eduardo da Silva Caetano (PRB), interinamente, acumulando as duas pastas.

A troca acontece após vazamento de um áudio no final da semana passada onde Márcia fez críticas para alguns representantes de projetos aprovados no Fiesporte, financiamento o qual chamou de "imundícia".

Leia mais:

Secretária de Esporte e Lazer pede exoneração do cargo

Em áudio vazado, ex-secretária ameaçou pedir corte de Fiesporte

Luiz Caetano assumiu a secretaria de Governo na semana passada, após a saída de Vania Espeiorin da pasta. Formado em educação física, o interino da Smel chega com a missão de acalmar a relação entre os esportista de Caxias do Sul e a prefeitura, que ficou bastante estremecida com a situação do Fiesporte, que não foi liberado para vários projetos aprovados no início do ano.

Segundo comunicado da assessoria de imprensa da prefeitura, apesar de estar à frente de duas pastas, Caetano receberá apenas um salário. A nota ainda diz que Daniel Guerra está analisando novos currículos para o cargo, mas não há prazo para a escolha do definitivo.