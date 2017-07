Secretária do Esporte e Lazer de Caxias do Sul pede exoneração

Crise 14/07/2017 | 19h31 Atualizada em

A secretária municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Marcia Rohr da Cruz, protocolou, no fim da tarde desta sexta-feira, pedido de exoneração do cargo.

O pedido foi acolhido pelo prefeito Daniel Guerra que, conforme comunicado da prefeitura, agradeceu pelos serviços prestados por Marcia ao município.

"Acolhemos o pedido e entendemos os motivos expostos. Agradecemos todo o empenho e dedicação da secretária à frente das ações do esporte e lazer que beneficiam a comunidade de Caxias do Sul", diz Guerra na nota.



Leia o pedido de exoneração entregue por Marcia Rohr da Cruz:



Agradecendo o Prefeito Daniel Guerra pela oportunidade de ter contribuído com a cidade que me adotou venho através deste documento solicitar meu desligamento da função de secretária municipal do Esporte e Lazer da segunda maior cidade do Estado.

Agradeço a cada comunidade pela recepção nos terrenos e espaços onde se almeja um parque, uma praça, uma academia, uma quadra ou um ginásio ou onde tivemos que refazer o que foi mal feito ou estava abandonado nas gestões anteriores. Sempre buscamos uma cidade melhor para as gerações que virão.

Agradeço a cada morador de Caxias do Sul que vibrou conosco no Caxias Mais Feliz. No Aniversário de Caxias, ação nunca antes feita valorizando o interior e o povo de Caxias do Sul. As pessoas que vibraram conosco no Ballet, no Tenis, no Golfe, no Jiu Jitsu, no Futebol, dentre outras modalidades que são essenciais para desenvolver nossos atletas e cidadãos.

O que falar da Final do Campeonato Municipal de Futebol feito com simplicidade ao estilo Copa do Mundo, valorizando as esquipes, os jogadores e os bairros? Simplicidade esta que resgata o temos de melhor no esporte amador da nossa cidade.

Conduzimos todas as ações nestes meses com VERGONHA NA CARA, profissionalismo e uma dedicação incomum. Por que incomodei? Por que sempre fui a primeira a chegar e a última a sair, dedicando no mínimo 10h todos os dias de domingo a domingo fazendo ações pelo povo de Caxias do Sul, muitas vezes batendo de frente com adversidades ou interesses não bem conhecidos.

Em quase todos os bairros que estive sempre ouvi que foi a primeira vez que um secretário (a) os visitou. Se que esta resposta positiva da comunidade é a mesma em relação aos demais secretários deste governo. Colegas, aos quais deixo meu carinho, apreço e agradeço pelo convívio e ensinamentos. Esses guerreiros que tem lutado por uma Caixa (sic) melhor e mais feliz.

Hoje, Caxias do Sul tem um trabalho padrão, profissional e exitoso na área do esporte e lazer. Hoje, Caxias do Sul tem a Cultura Corporal do Movimento Humano em todas as frentes. Tenho orgulho de ter feito tudo isso junto a uma equipe extraordinária da SMEL, a quem deixo um grande abraço e meus sinceros agradecimentos.

Na vida sempre me deparei com ataques covardes, este momento é só mais um, de pessoas que não enxergam o mérito dos outros e pensam apenas em destruir o que está sendo construído. Sigo minha carreira profissional com a cabeça erguida e com a tranquilidade de ter feito sempre o melhor para nossa comunidade.

Saio de cena com orgulho de ter feito parte da melhor fase que Caxias está vivendo e com a certeza de que esta cidade após a gestão Daniel Guerra estará em outro patamar.

Prefeito, siga o caminho com FÉ, CORAGEM E GALHARDIA, e com sua convicção em conduzir a administração pública sempre da forma mais correta em nossa Caxias.

As entidades esportivas, recreativas, de lazer e atividades físicas de Caxias do Sul o meu respeito, com o tempo, penso que todos compreenderão a necessidade de respeitarmos à risca a lei para que futuros projetos exitosos não sejam prejudicados.

Muito Obrigado!

Caxias do Sul, 14 de julho de 2017.

Marcia Rohr da Cruz