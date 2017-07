Rosário, de Pinto Bandeira, comemora o bicampeonato da Copa Libertadores do Nordeste

Futebol amador 10/07/2017 | 21h07 Atualizada em

Foram necessários 23 anos para que a comunidade de Pinto Bandeira e o Rosário voltassem a comemorar o título da Copa Libertadores do Nordeste de Futebol Amador. No domingo, mesmo atuando fora de casa, a equipe venceu outra vez o Ferroviário por 2 a 1 e assegurou o segundo título da sua história (o primeiro foi em 1994) na competição regional do Estado.



No duelo em Nova Pádua, os donos da casa perderam um pênalti logo nos primeiros minutos, com Joceir, em defesa do goleiro Bruno. Na etapa final, o Rosário teve um atleta expulso, mas abriu o placar com o atacante Leandro Mauri, o Pepe, que marcou 10 vezes na competição e ganhou os prêmio de artilheiro e craque. Banana empatou, mas Vitinho, de pênalti, definiu o placar e a conquista invicta da equipe de Pinto Bandeira.