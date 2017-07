Prefeitura de Caxias contemplará apenas 29 projetos dos 103 selecionados no Fiesporte

Esporte 18/07/2017 | 15h20 Atualizada em

O Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul (Fiesporte) contemplará apenas 29 projetos em 2017. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, em material encaminhado pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Caxias do Sul. Em março deste ano, 103 projetos haviam sido selecionados e as entidades assinaram o termo de fomento dando início ao processo.

Depois de uma longa burocracia e a análise dos documentos pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e pelo Controle Interno, veio a definição. Nesta terça-feira, foram divulgados no Diário Oficial Eletrônico os 12 primeiros projetos beneficiados. Os outros 17 devem ser divulgados nos próximos dias.

Segundos o secretário interino da Smel, Luiz Caetano, as iniciativas contempladas atenderam todas as regras previstas no edital, dentro da legalidade, inclusive com as prestações de contas em dia.

— Os projetos que atenderam todos os requisitos de prazos e documentações previstas no edital receberão os recursos nos próximos dias. Infelizmente, aqueles projetos que por questões legais não puderam ser contemplados serão chamados para que possamos sanar todas as dúvidas e, também, principalmente, para que essa situação não volte a acontecer. É de todo interesse da administração que os bons projetos consigam tramitar regularmente e, por fim, terem sua continuidade garantida — diz Caetano.

A previsão é de que os recursos sejam liberados para as entidades nos próximos dias. O valor destinado aos 12 primeiros projetos anunciados é de R$ 331.441, 14, menos de 10% do valor total previsto inicialmente para o fomento, que girava em torno de R$ 3,5 milhões.



Os 12 primeiros contemplados:

1) Empreendedor Esportivo: Noeslem Francisco Rodrigues Lima

Projeto: Centro de Formatação em Badminton/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 7.676,70. Processo n. 20177428

2) Empreendedor Esportivo: Escolinha de Futsal Mampituba

Projeto: Escolinha de Futsal Mampituba/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 15.314,20. Processo n. 20177178

3) Empreendedor Esportivo: Associação Caxiense de Cultura,Esporte e Lazer para Adulto e Terceira Idade

Projeto: Equipe Acacel/Fiesporte/Prefeitura de Caxias do Sul/Campeonatos de Câmbio no RS

Valor: R$ 38.564,80. Processo n. 20176990

4) Empreendedor Esportivo: Associação Amigos de Ana Rech

Projeto: Equipe de Ciclismo de Estrada Squadra Caxias/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 38.570,00. Processo n. 20177165

5) Empreendedor Esportivo: Diogo Santos da Rosa

Projeto: Vasco – Cidadão do Futuro/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 19.929,54. Processo n. 20177205

6) Empreendedor Esportivo: Rogério Rodrigues de Almeida

Projeto: Escolinha de Futsal Feminino Cristóvão de Mendoza/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 17.722,60. Processo n. 20175092

7) Empreendedor Esportivo: Roberto Thomazi Neto

Projeto: Fut 7 e Cidadania/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 19.159,50. Processo:20177505

8) Empreendedor Esportivo: Esporte Clube Juventude

Projeto:E.C. Juventude/Prefeitura de Caxias do Sul/Categorias de Base

Valor: R$ 59.471,00. Processo: 20177566

9) Empreendedor Esportivo: Esporte Clube Diamantino

Projeto: Equipe Santos F.C. Diamantino/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 57.118,40, Processo: 20177635

10) Empreendedor Esportivo: Esporte Clube Diamantino

Projeto: Torneio Diamantino de Futebol 7/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 23.047,40 Processo: 20177639

11) Empreendedor Esportivo: Recreio Cruzeiro

Projeto:Recreio Cruzeiro Voleibol/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 19.975,00. Processo: 20177575

12) Empreendedor Esportivo: Esporte Clube Juventude

Projeto: Juventude Cidadão/Prefeitura de Caxias do Sul

Valor: R$ 14.891,00. Processo:20177559