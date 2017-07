Pilotos caxienses disputam as finais do 52º Brasileiro de Kart

Velocidade 21/07/2017 | 19h48 Atualizada em

Três caxienses entram na pista do Kartódromo Beto Carrero, em Penha-SC, para as disputas finais do 52º Campeonato Brasileiro de Kart, neste sábado. A partir das 10h30min, Daniel Rotta (Mecânica Rotta/Racing DNA/Mittag Motores/TecnoKart) e Jefferson Abel (Tchê Crossfit/Faeli Indústria do PDV/CRF Quiropraxia/Catu Viezzer Nutricionista/Rafaelle Amalcaburio Psicóloga Esportiva/DTR Motorsport) começam a decisão na categoria Sênior A. Os dois conseguiram classificação entre os 36 pilotos que fazem a bateria final. Rotta larga em 14º e Abel saí em 27º.

Depois, às 11h, é a vez de Julio Pires (CIABE/Mittag Motores) buscar o título brasileiro da categoria Super Sênior. O piloto caxiense apresentou bons resultados nas tomadas de tempo durante a semana e, por conta disso, larga do quarto lugar, com boas perspectivas. O Sportv 3 anuncia a transmissão das finais da segunda semana do Brasileiro de Kart a partir das 9h55min.

Julio Pires larga em quarto na categoria Super Sênior Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS