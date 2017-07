"O gol foi uma forma de retribuir todo o carinho do torcedor", diz o centroavante Tiago Marques

Série B 08/07/2017 | 21h56 Atualizada em

Ue ma resposta rápida. Bastaram dois minutos de jogo para que Tiago Marques fizesse o gol que abriu o placar e encaminhou a vitória por 2 a 0, neste sábado, no Alfredo Jaconi. De visual novo, chuteira verde e feliz com a escolha de permanecer no Juventude, o camisa 9 era só sorrisos na coletiva de imprensa após o jogo.



— Estamos no caminho certo, com os pés no chão sempre. Pegamos um time difícil e acredito que o gol no início foi importante. Acredito que foi um belo gol. Em momento algum fiquei intranquilo por não ter saído. Estou feliz e precisamos curtir esse momento. Esse carinho que o torcedor tem me dado aqui, é algo incrível. O gol foi uma forma de retribuir todas as mensagens e o carinho — avaliou o centroavante.

O centroavante também deixou claro que não vê o próximo jogo, contra o Náutico, de uma forma diferente por conta de o adversário ser o lanterna da competição.

— Tenho certeza que muitos dão o jogo como vencido, mas sabemos as dificuldades que teremos contra o Náutico. É aquele ditado, em um campeonato difícil, se não ganhar, não perde. Espero que possamos ter uma semana muito feliz — destacou Tiago.