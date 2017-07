"O desempenho está abaixo", diz técnico do Juventude após derrota para o Oeste

Série B 22/07/2017 | 21h33 Atualizada em

A derrota por 3 a 0 para o Oeste foi o pior resultado do Juventude nesta Série B. O sinal de alerta está ligado, mesmo que a equipe se mantenha no G-4, é o terceiro com 27 pontos, não vence a quatro jogos. Nesse período, foram apenas dois pontos conquistados. Esta é a primeira grande oscilação da equipe na competição.

Equipe alviverde joga mal e perde para o Oeste

Logo após a derrota, a declaração mais forte foi do lateral-esquerdo Bruno Collaço. Na saída de campo, ele alertou que o time precisará melhorar para se manter na parte de cima da tabela.

— Sabíamos que iríamos sofrer com isso (os contra-ataques) e não demos atenção no retorno rápido. Tomamos dois gols assim. Complicado, desatenção total mais uma vez. Teremos que melhorar muito se quiser ficar lá em cima — afirmou o lateral.

O técnico Gilmar Dal Pozzo também citou os contra-ataques da equipe adversária e que culminaram em dois dos três gols do Oeste. O treinador admitiu a oscilação de desempenho da equipe e fala em análise profunda para reencontrar as boas apresentações.

— Todas as equipes oscilam na competição. O Juventude está oscilando agora. Ainda temos alguma dificuldade na marcação e os adversários com maior entrosamento estão definindo os jogos. O desempenho está abaixo. Teremos que fazer uma análise profunda para buscar as soluções — destacou o treinador.

O Juventude terá uma semana de trabalhos antes de encarar o atual líder da competição, o América-MG, sexta-feira, 19h15min, no Estádio Alfredo Jaconi.