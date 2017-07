Náutico x Juventude: tudo o que você precisa saber sobre a partida

Série B 11/07/2017 | 14h43 Atualizada em

No jogo de opostos, o Juventude enfrentará o Náutico na noite desta terça-feira, na Arena Pernambuco. Será o encontro do líder com o lanterna da competição. Enquanto o Ju soma 25 pontos na tabela, o Timbu tem apenas cinco. Saiba como acompanhar esta partida.

HORÁRIO

:: 21h30min, terça, dia 11/07, na Arena Pernambuco, em Recife (PE)



TRANSMISSÃO

:: TV: Sportv e Premiere

:: Rádios: Caxias 93.5 FM e São Francisco 560 AM

:: Web: acompanhe o minuto a minuto em www.pioneiro.com/jogoaovivo

ONDE ASSISTIR EM CAXIAS

:: Bar Jaconero (Rua Hércules Galló, ao lado do Estádio Alfredo Jaconi)

:: Quintino Futebol Pub (Rua Garibaldi, 485, no centro)

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Náutico: Tiago Cardoso; Sueliton (Léo), Breno, Feliphe Gabriel e Léo Carioca; Darlan, Amaral e Giovanni; Henrique, Erick e Gilmar

Técnico: Beto Campos

Juventude: Matheus Cavichioli; Tinga, Micael (Domingues), Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel e Lucas; Juninho, Wallacer (Leílson) e Ramon; Tiago Marques

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

ARBITRAGEM

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Edson Antonio de Sousa (trio goiano).