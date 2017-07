Nasce o primeiro neto do técnico Tite

Gente 14/07/2017 | 10h23 Atualizada em

Nasceu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o primeiro neto do técnico da Seleção Brasileira, Adenor Bachi, o Tite. Lucca veio ao mundo com 50,5 centímetros de altura e 3,290 quilos. O bebê é filho de Matheus Rizzi Bachi e Fernanda Silva Bachi e nasceu em uma maternidade da capital fluminense, onde a família mora.

Nesta semana, em uma palestra em Porto Alegre, Tite confessou que estava na expectativa para ser avô pela primeira vez. O serrano de 56 anos também comentou que não deseja ser chamado de nono (avô, em italiano).