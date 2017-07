MGA Games é goleada em Caxias do Sul e está eliminada da Copa do Brasil

Futsal feminino 01/07/2017 | 22h05 Atualizada em

A MGA Games não conseguiu superar a qualidade das Leoas, de Lages-SC. Perdeu por 8 a 1, na noite deste sábado, no Ginásio do Enxutão, em Caxias do Sul. O resultado eliminou o time caxiense da Copa do Brasil de futsal feminino, já que a primeira partida encerrou empatada sem gols. A MGA segue na disputa do Estadual e disputará a Taça Brasil, outra competição nacional, em outubro.

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo time catarinense. Logo com um minuto de jogo, Amandinha recebeu na área, livre, e tocou na saída da goleira para abrir o placar.

E a partir daí foi uma sequência de gols desperdiçados pelas Leoas. Diana perdeu dois gols, aos cinco e aos seis. Greice errou aos oito e um minuto depois, Diana falhou novamente.

Com jogo todo na mão das Leoas, a MGA só foi conseguir um chute a gol aos 11, com Teti. Ela recuperou bola no ataque, mas concluiu para fora. A resposta das catarinenses veio aos 14, com Tampa perdendo um gol cara a cara com a goleira Bruna.

A goleira Bia das Leoas só foi acionada aos 15. Teti bateu cruzado e a goleira se esticou para defender. Só que as catarinenses voltaram ao ataque e marcando. A ala Tampa recebeu de frente para o gol e chutou no canto esquerdo: 2 a 0. No último minuto da etapa inicial, Taís chutou de longe e venceu a goleira caxiense: 3 a 0.

A MGA conseguiu equilibrar o jogo na volta do intervalo. Com dois minutos, Aline descontou para as caxienses. O gol fez o time crescer na partida. Com três minutos, Pulga concluiu e fez a goleira adversária intervir. Aos cinco, Aline perdeu um gol feito para o time da casa. Após boa triangulação, a ala recebeu na cara do gol, mas chutou em cima da goleira.

Depois deste gol perdido, a máxima do futebol se fez valer: quem não faz, leva. Aos sete, Greice chutou no ângulo e aumentou para 4 a 1. Amandinha fez o quinto, tocando na saída da goleira. Aos 10, Tampa fez o sexto das catarinenses.

A MGA só foi ter chance aos 15. Em cobrança de tiro livre, a goleira Bruna acabou chutando em cima da camisa 1 rival. E as catarinenses voltaram ao ataque. Diana, depois de muito tentar, fez o seu gol e o sétimo das Leoas. No fim, a ala Lu fechou o placar: 8 a 1.