Meia Diego Miranda renova com o Caxias antes de ser emprestado ao Náutico

04/07/2017 | 18h39

Reserva do Caxias no Gauchão, o meia Diego Miranda renovou o contrato com o clube grená por mais uma temporada. O acerto foi feito para que o atleta fosse emprestado ao Náutico, do técnico Beto Campos, para a disputa da Série B. O jogador de 25 anos atuou na Série D do Brasileiro pelo Novo Hamburgo e estendeu o vínculo com o Caxias até o final de 2018.



— Renovei meu contrato por mais um ano e volto para jogar o ano inteiro de 2018 no Caxias — confirmou Diego Miranda, que deve ser apresentado de forma oficial nesta quarta-feira no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).



O meia é o terceiro a renovar contrato com o Caxias para o ano que vem. Antes dele, o atacante Nicolas, que está sem clube, e o zagueiro Jean, emprestado ao Brasil-Pel, também fecharam negociação para retornarem na pré-temporada visando ao Gauchão, provavelmente no final de novembro.



O diretor de futebol José Caetano Setti revelou que o clube não recebe nenhum valor pelo empréstimo:



— Não tem nada, mas é bom porque a gente não precisa pagar o salário até o final do ano. Caso haja alguma situação de venda, aí a gente ganha.