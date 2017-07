Luiz Sena Jr. disputa primeiras baterias no Mundial de kart de Madri

Velocidade 25/07/2017 | 20h39 Atualizada em

O piloto caxiense Luiz Sena Jr, o Seninha, começa hoje a disputa da fase individual do Campeonato Mundial de Kart, que está sendo disputado em Madri, na Espanha. Até o domingo, dia 30 serão nove baterias para definir os campeões de cada uma das categorias. Seninha corre nos carros de 400 cilindradas.

Nesta quarta-feira pela manhã serão duas baterias. A primeira às 3h15min e a segunda às 8h45min, pelo horário de Brasília. A programação segue assim até o sábado. No último dia do campeonato acontece a etapa final. Ontem, ocorreram os últimos treinos.

No domingo passado, foi disputada a Nations Cup, competição entre países com duração de seis horas e que abre a programação do Mundial. A Click Speed 2, equipe em que Seninha participou da corrida, ficou na oitava colocação, após ter saído em segundo lugar.

O time brasileiro perdeu a posição de largada logo no início da prova para o time espanhol, mantendo-se durante mais de quatro horas no terceiro posto. Porém, após uma bandeira vermelha, que paralisou a corrida, os brasileiros tiveram que fazer um pit-stop obrigatório, caindo para o 11º lugar, buscando a recuperação e terminando em oitavo. As outras duas equipes do Brasil terminaram a Nations Cup em 3º e 13º.