Juventude vence o Guarani no Alfredo Jaconi e retoma liderança isolada da Série B

De novo, sigam o líder 08/07/2017 | 20h51 Atualizada em

A vitória que recolocou o Juventude como líder isolado veio. E com o maior público da Série B no Jaconi vibrando com o 2 a 0 em cima do Guarani, na noite deste sábado. Tiago Marques, na primeira etapa, e Ruan Renato, no começo do segundo tempo, deram aos comandados de Gilmar Dal Pozzo 25 pontos na tabela de classificação, sete a mais que o quinto colocado. Agora, serão duas partidas no nordeste brasileiro, contra o Náutico, terça-feira, e Ceará, no próximo sábado.

Foram 10 dias sem jogos e grande expectativa pelo duelo entre os líderes do campeonato da Série B. E essa espera parece que tomou conta do time do Juventude. Logo na primeira chegada ao ataque, a alegria. Tiago Marques, que nessas quase duas semanas sem partidas oficiais negou uma proposta do futebol da Coreia do Sul, roubou a bola de Genilson, fez um belo drible e mandou um belo chute para o fundo das redes do Bugre. O Ju saía na frente com dois minutos de jogo.

A partir daí, o domínio da posse de bola passou a ser praticamente só do Guarani. Ao final da primeira etapa, eram 64% de domínio dos visitantes contra 36% do Ju. Entretanto, as chances não eram transformadas em grande perigo para o gol de Matheus, que apenas fazia interceptações nos cruzamentos brugrinos.Os comandados de Gilmar Dal Pozzo eram mais perigosos nas chegadas.

Aos 10 minutos Ramon roubou bola no meio-campo e arriscou. O goleiro Leandro Santos mandou para escanteio.Aos 34 minutos, após bom cruzamento de Tinga, Tiago Marques subiu mais alto que a defesa adversária, mandou um cabeceio bonito que passou a direita do gol do Guarani.O primeiro tempo acabou com o Juventude com a vantagem no placar e os gritos da torcida de "Vamos subir Papo" sendo entoados no Jaconi.





A segunda etapa começou como havia sido a primeita etapa. Gol a papada vibrando. Logo aos 4 minutos Wallacer cobrou falta pela esquerda de ataque. Ruan Renato, entrou sozinho na segunda trave e cabeceou firme. O goleiro do Guarani tentou a defesa mas não conseguiu. A bola foi para o fundo das redes e a vantagem do Juventude, agora líder isolado, se consolidando.



Enquanto o Guarani seguia no jogo de tentativas de levantamento para a área, o Juventude se aproximava de ampliar o marcador. Aos 21, Diego Felipe perdeu lance na pequena área. Aos 29, Tiago Marques recebeu de Matheus e mandou de esquerda, para boa defesa de Leandro Santos.

A mais clara chance do Bugre foi aos 31, após bobeada da defesa do Ju. Cruzamento que Braian Samúdio desviou e a bola passou a esquerda do gol de Matheus. O time alviverde soube administrar a vantagem e garantiu a liderança isolada da Série B.