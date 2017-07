Juventude terá pela frente um líder difícil de ser superado na Série B

Vale a liderança 27/07/2017 | 07h33 Atualizada em

Jornalistas apontam que força do grupo é o diferencial do América para ser líder da competição

Jornalistas apontam que força do grupo é o diferencial do América para ser líder da competição Foto: Mourão Panda / América/Divulgação / América/Divulgação

O Juventude terá um rival osso duro de roer, sexta-feira, às 19h15min, no Estádio Alfredo Jaconi. O líder América-MG tem uma campanha irretocável. É o time que menos perdeu na Série B, uma em casa e outra fora. Já foram 10 partidas desde a última derrota. Está com 30 pontos conquistados e 62% de aproveitamento. O que explica isso?

— Conjunto. Futebol solidário. O Enderson Moreira implantou um esquema, que teoricamente é ofensivo, mas que deu certo nas últimas rodadas. A prova maior disso é que os dois artilheiros do América são os meias. Com o sistema de jogo definido, o time tem sofrido menos com a saída de peças — destaca Emerson Romano, repórter da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte (MG).

Leia mais:

Oliveira é apresentado pelo Ju

Alviverde tem semana de treinamentos para corrigir erros

Não há um grande destaque ou uma estrela no time mineiro. Por nomes, os mais conhecidos são o centroavante Bill, com passagens por Botafogo-RJ e Corinthians, e o atacante Luan, que passou por Palmeiras e Cruzeiro. Ainda assim, o artilheiro é o meia Ruy, com seis gols, mas que não jogará contra o Ju devido a uma lesão. No fim, o grande protagonista é o treinador.

Enderson Moreira completou um ano de clube no último dia 21. Ele pegou um time virtualmente rebaixado na Série A do ano passado e tem a missão de recolocar o Coelho na elite.

— O trabalho dele nesta Série B é muito bom. Dá para notar que tem um ótimo entrosamento com todo o elenco. Além do mais, ele dá oportunidades para todos do time — acredita Karina Amélia, repórter da Rádio Inconfidência.

Mas essa boa campanha só foi premiada com a liderança na última rodada. Após a vitória por 4 a 2 sobre o Figueirense e o tropeço dos rivais Juventude e Guarani.

Mas o líder terá pela frente um time mordido pela oscilação da competição. E que vê no rival, motivação extra para acabar com este momento.

— Nada melhor que a oportunidade de enfrentar o líder. Com a vitória e um resultado negativo do Guarani, poderemos reassumir essa liderança. Vamos com esse pensamento — afirma o meia alviverde Leílson.