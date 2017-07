Juventude terá ao menos uma mudança para encarar o Oeste

Série B 21/07/2017 | 10h51 Atualizada em

O atacante Ramon perderá a titularidade para a partida diante do Oeste, neste sábado, às 19h, na Arena Barueri. O técnico Gilmar Dal Pozzo já vinha admitindo a possibilidade de utilizar o meia Juninho como extrema no lado esquerdo, na vaga do atacante. Essa é a possibilidade mais real para o jogo diante dos paulistas, mas o treinador ainda deixou outra possibilidade em aberto:

— A minha decisão será entre essa formação com o Juninho, repetindo a formação de terça-feira, e a mudança que eu treinei hoje (sexta-feira) com o Caion. Dois atacantes na frente. A do Juninho não muda muito o sistema no 4-1-4-1 e 4-2-3-1. Colocando o Caion sim, ficaria duas linhas com quatro jogadores e dois velocistas mais aberto na frente, o Tiago Marques e o Caion. Mas são dois atletas que seguram bem a bola, principalmente o Tiago que pode fazer o pivô.

A equipe alviverde viajou para o interior paulista na manhã desta sexta-feira. A tendência que o time alviverde inicie a partida com: Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel; Leílson, Lucas, Wallacer e Juninho (Caion); Tiago Marques. O Ju é vice-líder da Série B com 27 pontos.