Juventude tem goleador com estilo à moda antiga

O mesmo estilo dos anos de 1970 e 1980, quando Dadá Maravilha, Reinaldo e Jairzinho desfilavam pelos gramados com seus cabelos Black Power e marcando muitos gols, o centroavante Tiago Marques usa como inspiração vestindo a camisa do Juventude. Artilheiro do time com seis gols e grande destaque nesta arrancada de Série B, o jogador estreará visual novo sábado, contra o Guarani, às 19h, no Alfredo Jaconi. Que visual é esse? Tiago responde:

— Blackstyle. Estava muito grande (o cabelo) e ontem (quarta) fui no cabeleireiro para diminuir um pouco, mas não mudar. Fiz até o bigode para ficar um pouco melhor. Para ficar um jogador à moda antiga. Eu gostei. Tá bonitinho — brincou o centroavante.

Estiloso está. Mas estamos falando de futebol. E foram pelos seis gols que marcou até aqui que o jogador chamou a atenção do futebol sul-coreano e fez a papada criar uma corrente para convencê-lo a ficar. Uma semana após o ¿Dia do Fico¿, Tiago Marques falou pela primeira vez e garantiu que sempre teve o desejo de permanecer no Jaconi.

— Sabemos que o futebol asiático oferece muito dinheiro e se o jogador não se segurar, acaba indo mesmo. Eu falei que meu desejo era ficar pelo meu momento e a fase da equipe. Sei que fazendo um excelente trabalho aqui, portas maiores poderão se abrir até o fim do ano e eu pretendia cumprir o contrato. A diretoria sabia disso e acho que ficou bom para os dois lados — lembra o jogador.

Ele quer desfrutar do melhor momento da carreira. Uma fase nova e com muitos acontecimentos que até surpreendem Tiago Marques, mesmo aos 29 anos. A corrente #FicaTiago nas redes sociais é uma das gratas novidades.

— Mostrava sempre para minha esposa: ¿olha o tanto de mensagens, de #FicaTiago¿. Nunca tinha vivido isso. Meu Facebook está cheio de mensagens. Achei melhor fazer uma carta para agradecer esse carinho do torcedor. Espero retribuir dentro de campo batalhando e sempre que tiver oportunidades fazendo os gols — avisa o goleador.

A expectativa é de que o dia de amanhã seja de reencontros. Entre os jaconeros e Tiago Maques. E, quem sabe, entre o Juventude e a liderança da competição nacional.