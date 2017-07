Juventude poderá ter mudanças na equipe que enfrentará o CRB

Série B 17/07/2017 | 20h42 Atualizada em

A derrota na última rodada por 2 a 0 para o Ceará, deve refletir em mudanças no time do Juventude que enfrenta o CRB, terça, às 19h15min, no Jaconi. Não apenas pelo desgaste dos jogadores pela viagem de retorno do Nordeste, mas por questões técnicas. Três titulares perderam essa condição por caxumba, casos do zagueiro Domingues e do meia Leílson, ou por desconforto muscular, como foi com o volante Lucas, e devem retornar.

— Existe essa possibilidade, já que eles estão numa condição melhor. Os que vinham atuando tinham a sequência boa de jogo, mas existe a chance de retomada normal desses atletas em algum momento — diz o treinador.

Outra dúvida está no gol. O goleiro Matheus Cavichioli sofreu uma pancada no ombro e ainda será reavaliado.

Independentemente das mudanças, o treinador se apega no poder de reação já apresentado pela sua equipe para retomar as vitórias e conseguir superar o CRB nesta terça-feira.

— Perdemos para o Brasil-Pel e depois fizemos um bom jogo contra o Londrina, tirando os 10 minutos finais. A seguir, fizemos dois bons jogos em casa. No momento que a equipe oscilou, teve poder de reação. Inclusive durante os jogos, onde buscamos viradas. Esse grupo tem esse poder — opina o treinador.

O Ju poderá entrar em campo com: Matheus Cavichioli (Raul); Tinga, Domingues, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel, Lucas (Diego Felipe); Juninho, Wallacer (Leílson) e Ramon; Tiago Marques.