Juventude não terá goleiro Matheus Cavichioli, volante Fahel e zagueiro Ruan Renato contra o América-MG

Problemas no Jaconi 27/07/2017

O Juventude terá três desfalques para encarar o líder América-MG nesta sexta-feira, às 19h15min, no Alfredo Jaconi. E são três grandes problemas para o técnico Gilmar Dal Pozzo. A começar pelo gol. Matheus Cavichioli, que já vinha acusando dores no ombro esquerdo, ficará de fora e será substituído pelo experiente Oliveira, apresentado nesta quarta-feira.

Na zaga, Ruan Renato tem uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ser substituído por Micael. Já no meio-campo, Fahel levou uma forte pancada nas costelas no último jogo. Os exames não detectaram nenhum problema mais grave, mas como a dor persiste, ele também será desfalque. Nesse caso, Diego Felipe, Wanderson e Vacaria são as alternativas.

Um provável time do Juventude tem Oliveira; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço; Diego Felipe (Wanderson), Lucas, Juninho, Leílson (Wallacer) e Ramon (Wallacer); Tiago Marques. Na terceira colocação da Série B, o Juventude pode retomar a liderança em caso de vitória no Jaconi.