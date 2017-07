Juventude mantém a vice-liderança do campeonato ao término da rodada

Série B 18/07/2017 | 22h38 Atualizada em

O empate em casa por 1 a 1 contra o CRB, na noite desta terça-feira, não alterou a situação do Juventude na tabela de classificação da Série B. O time alviverde segue empatado com o Guarani na ponta da tabela, com 27 pontos. Entretanto, agora o América-MG se junta ao Papo e ao Bugre na pontuação, chegando ao terceiro lugar.

O Guarani empatou em casa com o Ceará, pelo placar de 2 a 2, após ter conseguido a virada. O próximo jogo do time campineiro será contra o CRB, em Maceió, no sábado.

O América conseguiu uma vitória importantíssima, com gol aos 45 minutos do segundo tempo, contra o ABC, em Natal. O próximo adversário do Coelho será o Figueirense, em Minas Gerais, sexta. Já o Juventude viaja para Barueri onde enfrentará o Oeste, no sábado.

A diferença entre as equipes está nos critérios. O Guarani lidera pelo número de vitórias em relação aos dois adversários (8 a 7), enquanto o Juventude mantém a segunda colocação por ter 10 gols de saldo, contra 9 do América-MG.