Juventude joga mal e é derrotado pelo Oeste

Série B 22/07/2017 | 20h50 Atualizada em

Mazinho (à frente) foi o grande destaque do jogo com um gol e uma assistência

Mazinho (à frente) foi o grande destaque do jogo com um gol e uma assistência Foto: Marcos Bezerra / Estadão Conteúdo

Uma atuação irreconhecível do Juventude. Isso levou a terceira derrota da equipe alviverde na Série B. O time do técnico Gilmar Dal Pozzo perdeu por 3 a 0 para o Oeste, neste sábado, na Arena Barueri, em São Paulo. Os gols foram de Danielzinho, Mazinho e Lídio. Ainda assim, a equipe segue no G-4, é terceiro com 27 pontos. O próximo compromisso será sexta-feira, contra o América-MG, no Alfredo Jaconi.

O jogo começou muito estudado e sem chances de perigo. A primeira só foi aos 10 minutos e do Oeste. O meia Danielzinho cruzou na área, da esquerda, e o atacante Gabriel Vasconcellos desviou de cabeça para grande defesa de Matheus Cavichioli.

Quando o Juventude parecia tomar as rédeas da partida e ter mais posse de bola, foi surpreendido pelo contra-ataque dos paulistas. Aos 14, o lateral-direito Willian Cordeiro invadiu a área pela direito e cruzou, a bola desviou na zaga e sobrou para Danielzinho cabecear no contrapé do goleiro alviverde: 1 a 0.

O Ju sentiu o golpe. Aos 16, Gabriel Vasconcellos dominou sozinho na área, girou e chutou a bola na trave. Sem produzir grandes oportunidades, Wallacer chutou em cima do goleiro aos 18 e Diego Felipe arriscou um chute da intermediária aos 32, para fora.

Aos 40, o Oeste voltou ao ataque e foi fatal. Novo contragolpe, Danielzinho encontrou Mazinho na esquerda da área. Ele bateu de perna esquerda, a bola desviou na zaga e tirou as chances de Matheus defender: 2 a 0. Na saída do intervalo, o zagueiro Domingues resumiu o primeiro tempo:

— Não conseguimos parar o contra-ataque deles e eles foram mortais.

Em desvantagem, o Ju voltou do intervalo com João Paulo no lugar de Juninho, para tentar atacar mais. Logo aos quatro, a primeira boa chance alviverde. Bruno Collaço cobrou falta da intermediária e o goleiro espalmou para fora.



Só que novamente o Oeste foi mortal quando atacou. Aos oito, Mazinho cruzou e o volante Lídio, livre de marcação, cabeceou para grande defesa de Matheus. Ninguém acompanhou o rebote e ela sobrou o volante escorar para as redes: 3 a 0. O quarto quase saiu três minutos depois. Gabriel Vasconcellos chutou da pequena área e Matheus fez novo milagre.

O Ju só foi responder aos 29. Tinga arriscou um chute do lado direito da área e o goleiro conseguiu fazer a defesa. Sem conseguir produzir, Micael ainda completou cruzamento de Wallacer aos 43, mas para fora e João Paulo cabeceou para fora aos 47. Foi só. Fim de jogo: 3 a 0 para o Oeste.