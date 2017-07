Juventude FA sofre segunda derrota em casa no Brasileiro de Futebol Americano

BFA 23/07/2017 | 20h48 Atualizada em

Duelo foi realizado no Sesi, em Caxias do Sul

Na segunda partida em casa pelo Brasileiro de Futebol Americano (BFA), o Juventude FA sofreu sua segunda derrota. O time foi derrotado pelo São José Istepôs, de Santa Catarina, por 28 a 6, em duelo disputado no Sesi. Os pontos da equipe alviverde foram anotados com uma interceptação retornada pra touchdown.

Com esse resultado, o Ju ocupa a lanterna da Conferência Sul, junto com o Brown Spiders, que também perdeu seu segundo jogo, desta vez por 35 a 12 para o Santa Maria Soldiers.

Se o resultado em campo não foi o esperado, o Ju FA deu show fora dele. Em uma ação social, o clube promoveu a participação de crianças do bairro Cânyon antes e durante a partida. Elas entraram em campo com os atletas e ainda realizaram atividades no Complexo do Sesi. Uma baita iniciativa.