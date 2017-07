Juventude empata com o Náutico em Pernambuco, segue invicto fora de casa e mantém a liderança

Série B 11/07/2017 | 23h48 Atualizada em

Um empate com a cara do Juventude nesta Série B. O ponto conquistado no 1 a 1 com o Náutico, nesta terça-feira, em Pernambuco, deixou o Ju com 26 pontos, um à frente do Guarani, segundo colocado, e cinco de vantagem para o quinto lugar. A invencibilidade fora de casa chegou a seis jogos. No sábado, tem mais um desafio: o Ceará, no Castelão, em Fortaleza.

Nesta terça-feira, o jogo demorou a embalar. Movimentado, mas sem nenhum dos times com maior perigo ao goleiro adversário. Matheus Cavichioli e Tiago Cardoso passaram mais da metade da primeira etapa apenas fazendo interceptações de cruzamentos. Aos 28 minutos, Tiago Marques chegou a vazar o camisa 1 do Timbu, após cruzamento de Tinga. No entanto, o 9 alviverde estava em impedimento e o gol do Juventude foi invalidado.



Aos 36 veio o castigo. Jogada pela esquerda de ataque do Náutico, Henrique Ávila cruzou para o meio da área em direção a Gilmar. Matheus Cavichioli tentou antecipar a bola no meio da área, mas foi surpreendido com o toque do camisa 9 do Timbu, que meteu no contrapé do goleiro alviverde. Placar aberto para os donos da casa: 1 a 0.



Aos 42, uma oportunidade que o Juventude acabou não aproveitando. Tiago Cardoso saiu mal da área, Juninho pegou a bola e começou a ser marcado pelo goleiro adversário. Porém, nenhum jogador do Ju se aproximou e Juninho teve que tentar sozinho. Quando conseguiu se desvencilhar de Cardoso, o zagueiro Felliphe Gabriel conseguiu fazer o corte.



Recuperação e empate



O segundo tempo começou com o Juventude mostrando mais vontade. Logo nos momentos iniciais, Wallacer cobrou falta que Diego Felipe subiu e mandou por cima do gol do Náutico. A maior posse de bola do time de Dal Pozzo deu resultado aos 13 minutos. Diego Felipe mandou para o meio da área, onde Ramon não conseguiu o domínio e Tiago Marques também não teve o controle da bola. Mesmo assim, acabou fazendo assistência para Wallacer, que de pé direito chutou forte, a bola desviou em Léo Carioca e tirou o goleiro Tiago Cardoso da jogada: 1 a 1. Foi o quarto gol de W8 na Série B.



A partir do empate, o jogo ganhou em movimentação. As chegadas do Juventude eram mais fortes, enquanto o time pernambucano insistia nos cruzamentos para o meio da área. A chegada mais perigosa do time alviverde veio aos 31 minutos, quando Leílson cobrou falta por cima da barreira. O goleiro Tiago Cardoso deu um tapa para mandar a bola pela linha de fundo.



Apesar das tentativas das duas equipes até o final, o resultado se manteve. Para o Juventude, valeu a liderança e também a invencibilidade fora de casa.