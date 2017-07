Juventude é o único invicto fora de casa na Série B

Brasileiro 13/07/2017 | 15h42 Atualizada em

Para a maioria dos times, jogar fora de casa é um tormento. Para o Juventude, é tranquilo. Único invicto como visitante na Série B, a equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo segue no Nordeste para treinos no CT do Sport, em Recife, e para o duelo contra o Ceará, sábado, em Fortaleza, pela 14ª rodada da competição. Na última terça, o Ju empatou em 1 a 1 com o Náutico, na Arena Pernambuco.



Até o momento, foram seis jogos e oito pontos conquistados longe de Caxias do Sul: uma vitória e cinco empates. Engana-se, porém, que o Juventude é o melhor visitante. Aliás, em comparação com os concorrentes diretos pelo acesso, só supera o Guarani. Quinto colocado, o Inter tem a melhor campanha fora de casa: 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota.



Depois, aparecem o quarto e o terceiro lugares na tabela, respectivamente: Vila Nova-GO, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e duas derrotas), e América-MG, com nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota). Só então vem o Juventude, e na sequência, o Guarani, com seis pontos (duas vitórias e quatro derrotas).