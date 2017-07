Juventude e Guarani farão duelo de líderes na próxima rodada da Série B

Duelo pela liderança 01/07/2017 | 22h01 Atualizada em

Um confronto de líderes. É o que será o duelo entre Juventude e Guarani, no próximo sábado, dia 8, às 19h, no Alfredo Jaconi, na 12ªrodada da Série B. O time de Campinas igualou os 22 pontos do Ju após vencer o ABC, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Lenon.

O resultado deixa o Bugre na primeira colocação por ter uma vitória a mais (7 a 6). O Juventude é o segundo. América-MG e Vila Nova-GO, com 19, vem logo atrás. Com a derrota para o Boa Esporte, em casa, o Inter caiu para a quinta colocação com 17.

Outro representante gaúcho na disputa, o Brasil-Pel levou 3 a 0 do América-MG e caiu para a 14ª posição com 14 pontos, só dois acima da zona de rebaixamento.

Os resultados de sábado:

Inter 0x1 Boa Esporte

Paraná 1x0 Ceará

Oeste 2x0 Santa Cruz

América-MG 3x0 Brasil-Pel

ABC 0x1 Guarani



Os 5 primeiros:

1º) Guarani e Juventude, 22; 3º) América-MG e Vila Nova-GO, 19; 5º) Inter, 17;