Jogo pela Apae deste ano será dia 9 de dezembro em Veranópolis e pode ter Tite como atração

10ª edição 11/07/2017 | 17h37 Atualizada em

Começa a tomar forma a 10ª edição do Jogo pela Apae, que neste ano será dia 9 de dezembro, no Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis. Nesta terça-feira, uma comitiva da organização se reuniu com o prefeito de Veranópolis, Waldemar De Carli, com o objetivo de divulgar o evento beneficente e solicitar o apoio do poder público.

Entre as principais atrações de 2017, estão confirmados os atletas Cássio (Corinthians), Edílson, Ramiro, Bressan e Marcelo Grohe (Grêmio), o treinador Gilmar Dal Pozzo (Juventude) e o médico Aloir de Oliveira (Caxias). Também existe grande chance da participação do caxiense Tite, técnico da Seleção Brasileira.



Toda a renda será revertida para a Apae de Veranópolis. Estão previstas duas partidas: a primeira, às 14h, será entre o time do Veranópolis campeão da 2ª divisão gaúcha de 1993, que teve Tite como técnico em início de carreira, e o Carrossel, tradicional equipe de futebol amador de Caxias do Sul. A segunda, às 16h, vai reunir os amigos de Cássio, Edílson, Dal Pozzo, Aloir e Washington contra um combinado regional.



Os organizadores do evento são Samuel Rodrigues, Dirceu Paulo Salla e Antônio Alberto Caser, que participaram do encontro desta terça com o prefeito De Carli e mais três representantes da Apae: Inês Moro, Emanuele Bassani e Clarindo Piovesan.