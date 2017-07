Jogadores do Juventude lamentam time desligado no começo do jogo na primeira derrota fora de casa

Tropeço 15/07/2017 | 21h26 Atualizada em

Time de Diego Felipe (E) não conseguiu furar bloqueio do time cearense após apagão inicial Foto: LC Moreira / Estadão Conteúdo

A derrota por 2 a 0 para o Ceará, neste sábado, não chega a comprometer a campanha do Juventude na Série B. Porém, o que mais incomodou os torcedores Jaconeros foi a forma como o resultado aconteceu, com dois gols em menos de dois minutos e logo no início da partida.

– Entramos desconcentrados e vacilamos no começo do jogo.Isso dificultou toda a partida. Muda o planejamento todo. Precisamos levantar a cabeça e descansar que terça tem um jogo difícil em casa – avaliou o meia Juninho na saída do gramado.

– A gente tinha que entrar como foi no segundo tempo. Mais ligados. Foi uma fatalidade. É pensar na frente, seguimos no G-4 e temos uma grande batalha na terça-feira contra o CRB – destacou o lateral Tinga.

O técnico Gilmar Dal Pozzo lamentou a desconcentração do time que, segundo ele, foi o motivo principal da derrota deste sábado:

– Resultado péssimo, o desempenho não foi bom, principalmente no começo da partida. Entramos desconcentrados. Tentamos equilibrar o jogo e tivemos muitas dificuldades na primeira etapa. O segundo foi equilibrado, mas pagamos o preço pela desconcentração. Foi nossa pior partida até aqui.