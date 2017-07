Interino aberto ao diálogo: Luiz Caetano quer melhorar comunicação com entidades

Mudança na Smel 18/07/2017 | 08h01 Atualizada em

Um forte desafio para quem chegou em um campo que até a semana passado era minado. Luiz Eduardo Caetano assumiu interinamente ontem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, após o pedido de exoneração da antecessora Márcia Rohr. Agora, Caetano acumula a Smel e a Secretaria de Governo, para a qual havia sido nomeado na semana passada.

Entre os desafios, acalmar os ânimos da comunidade esportiva e, principalmente, das entidades que tiveram os projetos do Fiesporte indeferidos, mesmo após assinatura de contrato. A fala calma difere muito de sua antecessora. A ideia de Caetano neste período é melhorar a comunicação da secretaria, que era uma das principais reclamações até a semana passada.

— Enquanto eu estiver na Smel vou trazer o diálogo muito próximo, principalmente com as entidades. A intenção agora é deixar bem claro o que aconteceu para que a gente possa evitar que volte a ocorrer — avalia o novo secretário.

A solução para as entidades que se comprometeram financeiramente com a promessa de que a verba viria, o que acabou não se confirmando, ainda é dúvida para Caetano. Apesar disso, o secretário se mostrou interessado em entender o que aconteceu nesse processo:

— Com certeza, as entidades tem a importância de dizer ¿nos foi falado tal coisa¿. Não estava nas reuniões na época, mas vou buscar nas atas e tudo que tiver para ver se houve esse equívoco. Fazer a comunicação e melhorar o diálogo com as entidades. Percebi como cidadão e não como secretário que elas se sentiram enganadas. Talvez tenham entendido alguma coisa, não sei se essa mensagem realmente foi passada para elas. Mas entenderam uma coisa que não se concretizou.

Sobre as polêmicas da ex-secretária de esporte e lazer, que se intensificaram no final da semana passada, Caetano se disse surpreso quando viu a repercussão e o pedido de saída.

— Na sexta-feira, não consegui acompanhar praticamente nada pela agenda que estava cumprindo. Passei o dia em reuniões. Até que vi a notícia com a carta de exoneração dela — disse o secretário, que promete postura diferente da antecessora:

— De minha parte, as entidades podem ter certeza que sempre vai haver muito respeito. Eu, particularmente, prefiro não me envolver nesse tipo de polêmica. Prefiro manter uma postura mais sóbria. Cada um tem uma forma de tratar as situações, de palavras que usa. Não estamos aqui para julgar ninguém.

Nesta semana, a ideia de Caetano é realizar reuniões com cada uma das entidades para analisar as situações pendentes.