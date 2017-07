Goleiro Oliveira é apresentado pelo Juventude e destaca a boa campanha alviverde na Série B

Reforço 26/07/2017 | 16h22 Atualizada em

O Juventude apresentou nesta quarta-feira o goleiro Oliveira, de 35 anos. O jogador está trabalhando há cerca de 20 dias com o grupo de jogadores. Ele disputou seis jogos da Série D pelo Ituano, neste ano, e reforça o alviverde até o fim da temporada.

— Todo jogador quer ser apresentado num clube que vive um bom momento, está no G-4 da Série B. Quando pintou a chance de vir, não pensei duas vezes. Espero conseguir os objetivos traçados pelo clube — destacou o goleiro.

Leia mais:

Semana providencial para o alviverde na disputa da Série B

Outra função para Oliveira, assim como também é para o titular Matheus Cavichioli, é passar experiência e ajudar na formação dos demais goleiros: Douglas, Raul e Prezzi, que estão trabalhando com o preparador Márcio Angonese.

— Por onde passo, procuro ver essa lado de ajudar os meninos. Eu tenho uma experiência bacana dentro do futebol. Mais do que falar, é o exemplo do dia a dia. Eles observando as atitudes, o caráter e o profissionalismo poderão somar para a carreira deles — lembrou Oliveira.

O jogador já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá ser relacionado para a partida contra o América-MG, na próxima sexta-feira.