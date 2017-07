Gilmar Dal Pozzo valoriza ponto conquistado pelo Juventude em "jogo mais difícil fora de casa"

Série B 12/07/2017 | 00h15 Atualizada em

O técnico do Juventude, Gilmar Dal Pozzo, avaliou como importante o empate alviverde contra o Náutico, na noite desta terça-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de colocar frente a frente o líder contra o lanterna, o treinador entendeu as dificuldades encontradas pelo time por conta da motivação do adversário.

— Na minha interpretação foi o jogo mais difícil fora de casa. Temos que valorizar muito esse empate — admitiu o treinador, que segue invicto com o time jogando longe do Alfredo Jaconi.

Fato raro nesta Série B, o Juventude teve maior posse de bola que o adversário no jogo em São Lourenço da Mata. Dal Pozzo analisou pontos que fizeram com que o time tivesse um desempenho parecido com o adversário:

— Foi um jogo muito igual, de muito equilibrado. O resultado foi justo. Fisicamente a gente sentiu o jogo de sábado (contra o Guarani). Tecnicamente foi um jogo que a gente ficou abaixo. Taticamente não. Foi um jogo de envolvimento dos jogadores.

Leia mais:

Juventude empata e segue na liderança

O time volta a campo no próximo sábado, contra o Ceará, na Arena Castelão. A permanência do time no Nordeste facilita a retomada do time para este confronto.

— A recuperação desse jogo para o Ceará é melhor. É uma hora até Fortaleza e serão quatro dias de recuperação. Diferente do sábado para hoje — concluiu Dal Pozzo.