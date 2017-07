Farrapos conquista vitória suada na estreia do Super 8

Rúgbi 02/07/2017 | 20h17

Farrapos (de verde e branco) superou a equipe do Pasteur, de São Paulo, na estreia do Super 8 Foto: Kévin Sganzerla,FML Esportes / Divulgação

Na estreia pelo Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rúgbi, o Farrapos, de Bento Gonçalves, conquistou uma vitória importante e sofrida. Jogando em casa, no Estádio da Montanha, a equipe comandada por Javier Cardozo bateu o Pasteur, de São Paulo, por 13 a 12.

O duelo foi equilibrado do início ao fim. Os paulistas anotaram o primeiro e único try da primeira etapa, fechando a parcial em 5 a 0. No segundo período, o Pasteur chegou a abrir 12 a 0 e dava sinais de que poderia vencer com tranquilidade. Porém, o Farrapos reagiu, equilibrou a partida e, quando restavam menos de três minutos, virou o placar quando Facundo Flores converteu uma cobrança de pênalti.

Na próxima rodada, a equipe de Bento enfrenta o Jacareí, no interior de São Paulo, sábado, dia 8. O adversário estreou com triunfo, fora de casa, sobre o Curitiba.

Taça Tupi

Já o S.C. Rugby, de Caxias do Sul, entrou em campo no sábado para o duelo de ida do qualificatório da Taça Tupi, a segunda divisão do nacional. Em Santa Catarina, o time perdeu para o Chapecó Rugby por 22 a 19. A partida de volta ocorre no sábado, dia 8, em Caxias do Sul.