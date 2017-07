Farrapos busca segunda vitória no Super 8 e S.C. Rugby mira vaga na segunda fase da Taça Tupi

Rúgbi 07/07/2017 | 20h18 Atualizada em

No Super 8, a primeira divisão do rúgbi nacional, o Farrapos encara o Jacareí, neste sábado, fora de casa. O confronto inicia às 15h30min, no interior paulista. O time de Bento Gonçalves busca a segunda vitória na competição, já que estreou derrotando o Pasteur-SP.



Em Caxias, o S.C. Rugby busca uma vaga na próxima etapa da Taça Tupi, a segunda divisão nacional, no duelo de volta contra o Chapecó Rugby, às 15h, no Estádio Municipal. No primeiro jogo, o time catarinense venceu por 22 a 19. Agora, para avançar, os caxienses precisam derrotar o rival anotando um try (pontuação da modalidade) a mais que o Chapecó na soma das partidas.