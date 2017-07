Em jogo decidido no detalhe, Apahand estreia com derrota na Liga Nacional Feminina

Handebol 27/07/2017 | 21h31 Atualizada em

Para coroar a volta da Apahand/UCS/Farroupilha à elite do handebol feminino do país faltou só mesmo a vitória. Em um jogo equilibrado e decidido no detalhe, o time do técnico Gabriel Citton perdeu para o Concórdia por 25 a 24, na noite desta quinta-feira, no interior de Santa Catarina.



Depois de ficar uma temporada fora do principal campeonato nacional, a Apahand mostrou que não perdeu o jeito. Dificultou ao máximo a atuação das donas da casa, mas não conseguiu evitar a derrota no final. Para se ter uma ideia do tamanho do susto que a equipe serrana aprontou para as catarinenses, o primeiro tempo terminou 15 a 12 para a Apahand.



Com o ginásio cheio, a Apahand chegou a estar perdendo por seis gols de diferença. Depois, Citton pediu um tempo para acertar a equipe e tomou conta do placar. Na etapa complementar, o Concórdia cresceu com os gols de Talita e virou o resultado. A goleadora da partida foi Thayanne Nogueira, da Apahand, com 12 gols.



A estreia em casa está marcada para o dia 13 de agosto, um domingo, às 10h, contra o Guarulhos-SP, no Ginásio Poliesportivo da UCS. Antes, dia 30 de julho, no próximo domingo, o time volta a atuar em Santa Catarina. Desta vez, diante do Blumenau. A caxiense Apahand tem uma parceria com a prefeitura de Farroupilha e vai mandar alguns jogos no Ginásio Saturno.