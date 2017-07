Destaque do Ju, atacante Pedro Bitencourt vai ser convocado pela terceira vez para a seleção brasileira sub-15

Categoria de base 04/07/2017 | 14h41 Atualizada em

Joia rara das categorias de base do Alfredo Jaconi e destaque e goleador do Juventude no Gauchão, o atacante Pedro Arthur Bitencourt vai ser convocado nesta quarta-feira (de forma oficial) pela terceira vez consecutiva para a seleção brasileira sub-15. O caxiense de 14 anos vai se apresentar no domingo na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.



Pedro já foi convocado duas vezes em junho pelo técnico Guilherme Dalla Déa, que está fazendo várias seletivas com o objetivo de formar o grupo para o Campeonato Sul-Americano da categoria, em novembro, no Chile.



Na primeira convocação, o atacante foi junto com o zagueiro do Juventude Deivid Machado. Na segunda, foi sozinho de Caxias do Sul e se apresentou no Rio ao lado de destaques de Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Inter e outros grandes clubes do país.



Esta terceira convocação foi a mais comemorada. Embora não tenha sido oficial ainda, o clube e a família já foram avisados. É sinal de que agora nada é mais por acaso ou por um bom momento passageiro. O talento de Pedro é uma convicção.



— Ele estava indo para o treino do Juventude e me ligou para perguntar sobre uma chuteira. Aí, eu disse que tinha uma novidade. Ele perguntou o que era, e falei: domingo tu viaja para o Rio novamente. Ele disse: "mentira". É sério, respondi. Ele começou a chorar, emocionado, e eu também — conta Lilian Bitencourt, a mãe de Pedro.