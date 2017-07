Departamento médico do Juventude começa esvaziar

Série B 03/07/2017 | 18h09 Atualizada em

Na semana que antecede o jogo dos líderes da Série B, o técnico Gilmar Dal Pozzo começa a ter boas notícias para armar o time do Juventude que enfrentará o Guarani, no sábado, às 19h15min. Nesta segunda, o zagueiro Domingues retornou e trabalhou normalmente. Ele estava com caxumba e ficou 10 dias afastado. Já o meia Leílson, também infectado pelo vírus, já vinha trabalhando desde a última semana. Apenas o centroavante João Paulo está afastado dos treinos, acometido da doença.

No departamento médico seguem o zagueiro Vinicius, que se recupera de uma entorse no tornozelo, o lateral-esquerdo Pará, que se recupera de uma fissura no pé direito e deve levar 10 dias para iniciar o processo de fisioterapia, e o goleiro Douglas, com lesão na coxa.

O lateral-direito Vidal e o meia Bruno Ribeiro já fazem o trabalho de transição do departamento para o retorno aos treinos com bola. Porém o retorno dos dois ainda não tem prazo.

Ainda que não tenha esboçado um time titular nesta segunda, o técnico Gilmar Dal Pozzo não deverá fazer muitas mudanças na equipe. A tendência que Domingues e Leílson retornem, nos lugares de Micael e Wallacer. O restante da equipe deve ser a mesma que goleou o Goiás, na última terça-feira.