Daniel Guerra respalda secretária de esporte e lazer após vazamento de áudio

Fiesporte 14/07/2017 | 13h34 Atualizada em

A permanência de Márcia Rohr da Cruz a frente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está garantida. Pelo menos é o que indicou uma nota à imprensa do prefeito Daniel Guerra, no começo da tarde desta sexta-feira.

Na divulgação, Guerra diz que manterá o compromisso com o Fiesporte. Entretanto, ele reafirma que as entidades que não receberam as verbas, com os alegados problemas de prestação de contas e que na maioria dos casos são situações documentais, não terão o direito ao financiamento neste ano.

Leia mais:

Em áudio vazado, secretária de esporte fala sobre o Fiesporte

Secretária confirma veracidade do áudio e reitera: "negócio imundo, viciado"

"Imundícia é uma palavra bem carinhosa", diz secretária sobre o Fiesporte



Ainda na nota, respondendo ao comentário em que Márcia afirmou que o prefeito havia cortado a Festa da Uva do ano de 2018, Guerra disse não ter cancelado o evento, mas apenas adiado.

Daniel Guerra elogiou o trabalho de Márcia na secretaria, onde "reconhece o esforço e o trabalho desenvolvido" pela titular da pasta, e afirma que ela "dobrou o número de atendimentos à comunidade nos programas esportivos e de lazer, mesmo com redução de recursos e de pessoal".

Confira abaixo a íntegra da nota do prefeito:



"O prefeito Daniel Guerra reafirma o compromisso com o Fiesporte como uma ferramenta importante de fomento. Além de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas para a saúde de jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, o programa também é um mecanismo que possibilita a inserção de pessoas em vulnerabilidade social. Nesse cenário, surge como importante elemento de integração com políticas municipais na área.

A respeito das declarações feitas pela secretária municipal do Esporte e Lazer sobre o Fiesporte, o prefeito esclarece que a administração municipal trabalha somente dentro da legalidade. Os casos que não foram contemplados pelo financiamento se devem ao descumprimento das normas e regimentos. Por isso, infelizmente, não serão contemplados.

Da mesma forma, reitera que não houve cancelamento da Festa da Uva, apenas um adiamento que foi proposto e decidido pela Comissão Comunitária, e não pelo prefeito. Além disso, Daniel Guerra destaca que todas as festas terão que ser autossustentáveis.

O prefeito reconhece o esforço e o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer que, neste primeiro semestre, dobrou o número de atendimentos à comunidade nos programas esportivos e de lazer, mesmo com redução de recursos e de pessoal.

O cumprimento da lei pauta todas as ações da administração municipal 2017/2020. Isso reflete o zelo pelo dinheiro público e o comprometimento com os interesses da comunidade."