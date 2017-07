Dal Pozzo se mostra contente com desempenho apesar do resultado

Série B 18/07/2017 | 22h02

Treinador alviverde contente com desempenho da equipe Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Um contentamento com o desempenho apesar do resultado não ser o esperado. Assim Gilmar Dal Pozzo avaliou o 1 a 1 contra o CRB, nesta terça-feira, no Alfredo Jaconi.

Apesar dos três jogos sem vitória — sendo dois fora de casa — o treinador não considera que a equipe tenha deixado a desejar no empenho.

— Falta de atitude não. Essa palavra aí não. Tenho uma autocritica, analiso. O adversário tem muita qualidade. O CRB tem o melhor aproveitamento, junto com o Guarani, nas ultimas 7 rodadas. Foi cirúrgico. Jogou por uma bola — avaliou o treinador alviverde.

A mudança com a entrada de Wallacer ao lado de Leílson, o que aconteceu pela primeira vez desde o início nesta Série B, foi considerado positivo pelo treinador:

— Deu essa posse de bola que a gente precisava. Teve alguns jogos em casa que a gente ganhou mais no abafa, porque faltava esse volume de jogo.

Sobre as dificuldades que o time tem encontrado nas últimas rodadas na Segunda Divisão, o treinador entende que o momento é diferente do que foi no início da competição.

— É tudo guerra. Tudo jogo grande. Jogo difícil. A partir daquele momento do Náutico mudou a característica do campeonato. Agora é tudo decisão. O Juventude vai muito forte. Mentalmente está muito forte — concluiu o treinador.